التربية: الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية تستجيب لمبادرة أمل غزة لدعم التعليم

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة والتعليم العالي، اليوم الأحد، استجابة الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية (باما) لمبادرة "أمل غزة"، وذلك بتبرعها بـ1000 جهاز "تابلت" لصالح القطاع؛ بهدف تمكين الطلبة من تقديم امتحانات الثانوية العامة رغم الظروف الراهنة، وذلك في إطار تعزيز جهود الوزارة لإغاثة في غزة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن هذه المساهمة تندرج ضمن توجيهات ومتابعات الوزير أمجد برهم، الذي يولي أهمية خاصة لإسعاف التعليم في قطاع غزة، عبر تكثيف التواصل والتباحث حاليا مع الشركاء من الممولين والجهات التنفيذية لضمان استمرار الدعم وتمكين الطلبة في القطاع من استكمال تعليمهم في بيئة تقنية حديثة من جهة، مع السعي لتوفير متطلبات إنشاء مراكز تعليمية حيثما أمكن.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في ظل ما يشهده قطاع غزة من تحديات كبيرة، مبينة أنه من خلال توفير الأجهزة التكنولوجية، تسعى الوزارة إلى تسهيل إجراء امتحانات الثانوية العامة وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، منوهة إلى أنها تعمل على تأمين مزيد من الأجهزة لتغطية احتياجات الطلبة في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الدعم في سياق زيارة وفد "باما" لفلسطين، الذي قدم دعما إضافيا للقطاع الصحي في غزة بمبلغ 15 مليون دولار، معربة الوزارة عن شكرها العميق للرابطة على دعمها المستمر للمجالات الصحية والتعليمية في فلسطين.

يشار إلى أن هذه المبادرة تعكس جزءا من استراتيجية "أمل غزة" التي تسعى إلى استعادة التعليم في قطاع غزة، من خلال توفير مراكز تعليمية جديدة، وتوفير طواقم تربوية متخصصة، وإنشاء مدارس تسهم في تحقيق حلم الطلبة في استئناف تعليمهم، علاوة على تقديم دعم نفسي واجتماعي لهم في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان.