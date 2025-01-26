Sunday, 26 January 2025 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية: الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية تستجيب لمبادرة أمل غزة لدعم التعليم

1/26/2025 3:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، استجابة الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية (باما) لمبادرة "أمل غزة"، وذلك بتبرعها بـ1000 جهاز "تابلت" لصالح مدارس القطاع؛ بهدف تمكين الطلبة من تقديم امتحانات الثانوية العامة رغم الظروف الراهنة، وذلك في إطار تعزيز جهود الوزارة لإغاثة التعليم في غزة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن هذه المساهمة تندرج ضمن توجيهات ومتابعات الوزير أمجد برهم، الذي يولي أهمية خاصة لإسعاف التعليم في قطاع غزة، عبر تكثيف التواصل والتباحث حاليا مع الشركاء من الممولين والجهات التنفيذية لضمان استمرار الدعم وتمكين الطلبة في القطاع من استكمال تعليمهم في بيئة تقنية حديثة من جهة، مع السعي لتوفير متطلبات إنشاء مراكز تعليمية حيثما أمكن.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في ظل ما يشهده قطاع غزة من تحديات كبيرة، مبينة أنه من خلال توفير الأجهزة التكنولوجية، تسعى الوزارة إلى تسهيل إجراء امتحانات الثانوية العامة وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، منوهة إلى أنها تعمل على تأمين مزيد من الأجهزة لتغطية احتياجات الطلبة في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الدعم في سياق زيارة وفد "باما" لفلسطين، الذي قدم دعما إضافيا للقطاع الصحي في غزة بمبلغ 15 مليون دولار، معربة الوزارة عن شكرها العميق للرابطة على دعمها المستمر للمجالات الصحية والتعليمية في فلسطين.

يشار إلى أن هذه المبادرة تعكس جزءا من استراتيجية "أمل غزة" التي تسعى إلى استعادة التعليم في قطاع غزة، من خلال توفير مراكز تعليمية جديدة، وتوفير طواقم تربوية متخصصة، وإنشاء مدارس تسهم في تحقيق حلم الطلبة في استئناف تعليمهم، علاوة على تقديم دعم نفسي واجتماعي لهم في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان.

MENAFN26012025000205011050ID1109129602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث