إسرائيل تستغل ملف المحتجزة أربيل يهود لعرقلة عودة النازحين شمالي قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) / PNN -قال مصدر في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إن تأخر إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود يعود إلى "معوقات أمنية"، وفقًا لتصريحات أدلى بها لصحيفة "العربي الجديد". وفي المقابل، تهدد إسرائيل بمنع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، حتى يتم التوصل إلى تسوية تضمن الإفراج عنها.

من جانبها، اتهمت حركة حماس سلطات الاحتلال بـ"التلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى استمرار إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وشددت الحركة، في بيان مقتضب، على أنها "تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق"، محذرة من "تداعيات ذلك على بقية مراحل الاتفاق" التي تم التوصل إليها بوساطة دولية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر في المقاومة أن جيش الاحتلال قصف مكان احتجاز يهود قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بيوم واحد. وأشار إلى أنه جرى التأكد من سلامة المحتجزة، البالغة من العمر 29 عامًا، وأنها على قيد الحياة.

وبحسب المصدر، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى انقطاع الاتصال بين آسري يهود وقيادتهم في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، لعدة أيام، قبل استعادة الاتصال والتأكد من سلامتها.

وأوضح المصدر أن هناك خلافًا آخر ظهر لاحقًا، حيث تعتبر حركة الجهاد الإسلامي أن المحتجزة أربيل يهود ليست مدنية، خلافًا لما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي قد يؤثر على قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل إطلاق سراحها.

ووفقا للمصدر، فإن التحقيقات مع المحتجزة أظهرت أنها تعمل ضمن "برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال"، وتؤدي "مهام استخبارية"، مما يجعلها تُصنّف ضمن الأسرى العسكريين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن "إسرائيل لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها أمس (السبت)".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تسلمت اليوم أربع مجندات أسيرات من حماس، وستفرج بالمقابل عن أسرى فلسطينيين، وفقًا للاتفاق. في إشارة إلى أنه لن تكون هناك خطوات إضافية، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور "نيتساريم"، حتى يتم حل قضية المحتجزة يهود.

ونفت مصادر إسرائيلية صحة تقارير عن تلقي إشارات حياة من يهود دفعت إسرائيل للموافقة على بدء الانسحاب. وفي المقابل، صرح قيادي في حماس بأن "أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل".

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يتوقعون أن تطلق حماس سراح أربيل يهود خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل يوم السبت". وبحسبهم، "إذا تم ذلك، فسيُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حينها".

وذكرت القناة أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، وأن إسرائيل أبلغت الوسطاء بشكل واضح أن الانسحاب من محور نيتساريم لن يتم قبل حل قضية المحتجزة يهود، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، أن إسرائيل ترددت قبل أن تتخذ قرار ربط الانسحاب من محور "نيتساريم"، بتسوية ملف المحتجزة الإسرائيلية.

وزعم المسؤول أن الاتفاق ينص على الانسحاب من "نيتساريم" سيتم بعد إطلاق سراح المدنيات، يحجة "استخدام ذلك كوسيلة ضغط على حركة حماس للالتزام بتعهداتها"، وباتت تطالب بوضع آلية منظمة لضمان الإفراج عن المحتجزة يهود.

بدوره، أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، بيانًا إلى سكان قطاع غزة شدد فيه على أن التعليمات السابقة التي أعلنها لا تزال سارية المفعول، خاصةً الحظر المفروض على الاقتراب من محور "نيتساريم" حتى صدور إعلان جديد.

وأشار البيان إلى أن التعليمات ستظل سارية المفعول حتى الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، شريطة "التزام حركة حماس بتعهداتها".

وفي السياق، دعا الصليب الأحمر الأطراف كافة إلى الالتزام بتعهداتها لضمان تنفيذ عمليات التبادل بشكل آمن، مؤكدًا أن طواقمه جاهزة للإشراف على تنفيذ المزيد من عمليات الإفراج عن المحتجزين.

وشهد اليوم، السبت، الدفعة الثانية من تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأفرجت حركة حماس عن أربع مجندات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني، بينهم أصحاب أحكام عالية ومؤبدات.

ووصل نحو 70 أسيرا من المفرج عنهم إلى مصر. وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحرّرين أمين شومان إنّ هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم سيختارون بعد ذلك "الجزائر أو تركيا أو تونس".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، كانت تل أبيب قد أبلغت حماس عبر الوسطاء بضرورة شمل أربيل يهود ضمن المحتجزات الأربع اللواتي تم الإفراج عنهن اليوم، لكن كتائب القسام لم تدرج اسمها ضمن القائمة التي أُعلن عنها يوم أمس، الجمعة.