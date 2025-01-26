بنك رأس الخيمة الوطني يضاعف أرباحه ثلاث مرات في ثلاث سنوات، متجاوزاً 2 مليار درهم لأوّل مرة في تاريخه

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2024
حقّق بنك رأس الخيمة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة 16% على أساس سنوي وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة 27% على أساس سنوي، محققًا إنجازًا تاريخيًا، كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية مقدارها 7%، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية مقدارها 19%.
• ارتفع دخل التشغيل في سنة 2024 المالية بنسبة 7% على أساسٍ سنوي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5% ونمو الأصول المتنوّعة، وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد.
• بلغت المصاريف التشغيلية 1.7 مليار درهم إماراتي، مسجلةً زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.2% مقارنةً بـ 36.4% لعام 2023. ويأتي هذا الأداء في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية.
• بلغ إجمالي القروض والسلف 50.3 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات، حيث ارتفعت القروض والسلف المقدمة للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 35% وللأعمال بنسبة 7.5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.
• بلغت ودائع العملاء 59.6 مليار درهم إماراتي، محققةً النمو بنسبة 18.4% على أساس سنوي، مع وصول نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) إلى 62.7%، لتبقى من بين الأعلى في القطاع المصرفي.
• حافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت نسبة صافي مخّصصات انخفاض القيمة إلى متوسط القروض والسلف 1.7% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.5% في العام الماضي، وذلك بدعم من التحول الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة ذات المخاطر المنخفضة، بالإضافة إلى بيئة ائتمانية مستقرة. كما تحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 2.1% مقارنة بـ 2.6% في العام السابق.
• حافظت عوائد المساهمين على قوّتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية %18.4 ونسبة العائد على الأصول 2.6%. كما حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال %18.1لعام 2024 مقارنة بـ 17.6% في نهاية عام 2023.
• تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 16.4% مقارنة بـ 13.0% في عام 2023، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 80.2% مقارنة بـ 82.1% في عام 2023.
أبرز النتائج المالية للربع الأخير من عام 2024
• بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 386 مليون درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2024، بينما بلغ الربح قبل الضريبة 424 مليون درهم إماراتي، فسجّلا انخفاضاً بنسبة 10.4% و4.6% تباعًا.
• بلغ الدخل التشغيلي 1,160 مليون درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2024، ممّا يعكس زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
• ارتفع إجمالي القروض والسلف خلال الربع الأخير بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات. كما زادت ودائع العملاء بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
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