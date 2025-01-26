كيا K4 تحصل على جائزة التصميم المتميز لعام 2024 في فئة التنقل

(MENAFN
) أعلنت شركة كيا أن سيارتها السيدان المدمجة K4 حصلت على جائزة التصميم المتميز لعام 2024 في فئة التنقل. ويعكس هذا التكريم فلسفة التصميم "اتحاد التناقضات" التي تتبناها كيا، ويبرز التزام العلامة التجارية بابتكار سيارات ملهمة ومليئة بالعواطف تلبي تطلعات العملاء.
وأشادت لجنة تحكيم جائزة التصميم المتميز بسيارة كيا K4 لما تتمتع به من "أصالة وجرأة وديناميكية ومرونة" بالإضافة إلى "إحساس بالقوة والحيوية." كما أثنت على النهج المبتكر الذي اتبعه فريق تصميم كيا داخل مقصورة السيارة، حيث عملوا على دمج مفهوم المقصورة التقليدي الذي يركز على السائق مع تصميم غير تقليدي أسهم في تشكيل هوية فريدة لمقصورة السيارة الداخلية.
وأعرب كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التصميم العالمي في كيا، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "حصول سيارة كيا K4 على جائزة التصميم المتميز لعام 2024 هو مصدر فخر كبير لكل من يعمل في كيا." وأكد على التزام العلامة التجارية بإعادة تعريف نفسها من خلال التصميم المبتكر وسعيها الدؤوب لتقديم سيارات تلهم العملاء وتلبي احتياجاتهم العاطفية والعملية.
تجمع كيا K4 بين التكنولوجيا الرائدة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمساحات الداخلية الواسعة. كما تتميز بناقل حركة قوي ونظام تعليق خلفي متعدد الوصلات، والذي يتوفر بشكل قياسي في طراز GT-Line، لتقديم تجربة قيادة استثنائية.
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