هل بدات اسرائيل حربها ضد السلطة بالضفة: وزراء واعضاء كنيست يشنون هجمة على الرئيس عباس

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / شن عدد من وزراء حكومة اليمين المتطرف و اعضاء كنيست متطرفون من المعارضة الاسرائيلية موجة انتقادات للرئيس الفلسطيني و وصفوه بالارهابي والسياسي المعادي لاسرائيل لمجرد اتصاله باحد الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في التبادل لتهنئته بالسلامة.

موجة الانتقادات قادها مالية الاحتلال من حزب الصهيونية الدينية بتسلائيل سموتريتش الذي قال مهاجما الرئيس في ان أبو مازن كان وما زال عدوا، يدعم ويشجع الإرهاب وفق ما موقع 0404 العبري.

واضاف سموتريتش ان `محمود عباس` كان ولا يزال عدواً يدعم الإرهاب ويشجع الإرهاب، `والسلطة التي يرأسها كانت ولا تزال منظمة إرهابية` وليست "شريكاً" في أي شيء.

كما اضاف ان مكالمته الهاتفية هذا المساء مع قاتل اليهود يقصد الاسير الفتحاوي ابو بكر هي بمثابة نداء استيقاظ لأولئك الذين `ما زالوا يتخيلون السلطة الفلسطينية كبديل لحماس في غزة بعد الحرب`. لن يحدث ذلك لا في غزة ولا في الضفة الغربية.

بدوره قال المتطرف ايتمار بن غفير ان السلطة الفلسطينية مستمرة في مكافأة الإرهابيين على حد وصفه.

و وجه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" والوزير السابق ايتمار بن غفير انتقادات حادة بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مع الاسير ياسر ابو بكر منفذ الهجوم الذي أطلق سراحه في إطار صفقة الأسرى الأخيرة.

وانتقد بن غفير، في بيان حاد، سياسة التعامل مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ"السلطة الفلسطينية الإرهابية"، واتهمها بمكافأة قتلة اليهود والتربية على الإرهاب.

من ناحيته قال المتطرف افيغدور ليبرمان ان اتصال ابو مازن منكر المحرقة يشكل دليلا واضحا على حقيقته انه ارهابي يشجع قتل اليهود كما وكه اعضاء من الليكود انتقادات حادة للرئيس الفلسطيني.

مصادر سياسية ومحللون فلسطينيون اكدوا ان اسرائيل بدات بالفعل بالحرب من خلال موجة الاجتياحات المتواصلة لمناطق الضفة الغربية هذا الى جانب مئات الحواجز التي ص الخناق على الفلسطينيين وتذيقهم صنوف من العذابات على هذه الحواجز هذا الى جانب موجة الاستيطان التي وعد بها نتنياهو حليفه سموتريتش من اجل البقاء في الحكومة والحفاظ على الائتلاف.

المحللون اشاروا الى اهمية التحرك الدولي والاوروبي خصوصا من دول لها وزن سياسي ودبلوماسي مثل فرنسا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي لا سيما في ظل تصريحات لاعضاء بادارة ترامب لمنع انهيار الاوضاع في الضفة الغربية.