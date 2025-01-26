رغم تعثر فتح نتساريم : شركات امنية امريكية تعد ممرات خاصة لعودة نازحي غزة من الجنوب للشمال

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / قالت مصادر اعلامية أمريكية واسرائيلية ان شركات أمنية أمريكية بالاستعداد لفتح ممرات خاصة للمواطنين الفلسطينين النازحين في جنوب قطاع غزة الذين من المقرر ان يعودوا بعد تفتيشهم على هذه الممرات الى شمال القطاع.
واضافت مصادر فلسطينية في قطاع غزة ان ممثلي الشركات الامنية انتهوا من وضع قطع اسمنتية على مفرق نتساريم ضمن سلسلة اجراءات مقررة في اتفاق وقف اطلاق النار تسمح بتفتيش النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة الى مناطقهم في الشمال.
مصادر محلية في القطاع قالت ان الشركات الأمنية الأمريكية المسلحة تجهز ممرات لإذلال الشعب الفلسطيني بغزة.
إسرائيليا قالت مصادر عبرية ان اسرائيل تامل أن يشكل المتعاقدون الأمنيون الخاصون في نهاية المطاف نواة قوة دولية أكبر تدعمها قوات الأمن الإسرائيلية لادارة قطاع غزة مع جهات محلية.
هذا وتعطلت قضية فتح هذه الممرات بعد ان قالت اسرائيل ان حماس لم تلتزم باتفاق الصفقة في خرق جديد على حد وصف المصادر العبرية بعدم تسليم قائمة باسماء واوضاع كافة الاسرى الاسرائيلين في قطاع غزة عند منتصف الليلة الماضية.
وقالت مصادر عبرية ان تعثر فتح المعبر يتعلق بعدم تسليم حماس الأسيرة الاسرائيلي اربيل ايهود ايضا حيث اتهمت اسرائيل حماس بتعطيل الصفقة.
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