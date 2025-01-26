رغم تعثر فتح نتساريم : شركات امنية امريكية تعد ممرات خاصة لعودة نازحي غزة من الجنوب للشمال

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / قالت مصادر اعلامية أمريكية واسرائيلية ان شركات أمنية أمريكية بالاستعداد لفتح ممرات خاصة للمواطنين الفلسطينين النازحين في جنوب قطاع غزة الذين من المقرر ان يعودوا بعد تفتيشهم على هذه الممرات الى شمال القطاع.

واضافت مصادر فلسطينية في قطاع غزة ان ممثلي الشركات الامنية انتهوا من وضع قطع اسمنتية على مفرق نتساريم ضمن سلسلة اجراءات مقررة في اتفاق وقف اطلاق النار تسمح بتفتيش النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة الى مناطقهم في الشمال.

مصادر محلية في القطاع قالت ان الشركات الأمنية الأمريكية المسلحة تجهز ممرات لإذلال الشعب الفلسطيني بغزة.

إسرائيليا قالت مصادر عبرية ان اسرائيل تامل أن يشكل المتعاقدون الأمنيون الخاصون في نهاية المطاف نواة قوة دولية أكبر تدعمها قوات الأمن الإسرائيلية لادارة قطاع غزة مع جهات محلية.

هذا وتعطلت قضية فتح هذه الممرات بعد ان قالت اسرائيل ان حماس لم تلتزم باتفاق الصفقة في خرق جديد على حد وصف المصادر العبرية بعدم تسليم قائمة باسماء واوضاع كافة الاسرى الاسرائيلين في قطاع غزة عند منتصف الليلة الماضية.

وقالت مصادر عبرية ان تعثر فتح المعبر يتعلق بعدم تسليم حماس الأسيرة الاسرائيلي اربيل ايهود ايضا حيث اتهمت اسرائيل حماس بتعطيل الصفقة.