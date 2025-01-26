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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

1/26/2025 2:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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