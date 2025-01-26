قوات الاحتلال تقتحم زعترة شرق بيت لحم
التاريخ
1/26/2025 2:17:14 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة زعترة شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت زعترة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وتعود تلك المنازل للمواطنين عزام أحمد الوحش، وأحمد فارس الوحش، وخضر ذويب، ونبيل حمدان، وزعل الساحوري، ومحمد موسى أبو عمارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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