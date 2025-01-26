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قوات الاحتلال تقتحم زعترة شرق بيت لحم

1/26/2025 2:17:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت زعترة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وتعود تلك المنازل للمواطنين عزام أحمد الوحش، وأحمد فارس الوحش، وخضر ذويب، ونبيل حمدان، وزعل الساحوري، ومحمد موسى أبو عمارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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