الاحتلال يداهم منزلي المحررين عرار والبرغوثي في قراوة بني زيد ودير أبو مشعل

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحرر من الدفعة الثانية ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار سعيد عرار في قراوة بني زيد، وهدم عريشة المهنئين بالإفراج عنه، فيما اقتحمت قرية دير أبو مشعل وداهمت منزل المحرر محمد حسين البرغوثي، وقامت بتسليمه طلب استدعاء لمخابراتها.

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