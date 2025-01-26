الاحتلال يداهم منزلي المحررين عرار والبرغوثي في قراوة بني زيد ودير أبو مشعل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منازل محررين في قريتي قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، ودير أبو مشعل، غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحرر من الدفعة الثانية ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار سعيد عرار في قراوة بني زيد، وهدم عريشة المهنئين بالإفراج عنه، فيما اقتحمت قرية دير أبو مشعل وداهمت منزل المحرر محمد حسين البرغوثي، وقامت بتسليمه طلب استدعاء لمخابراتها.
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