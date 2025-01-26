مظاهرة في إيطاليا دعما وتضامنا مع فلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Palestine News ) روما PNN - عبّر متظاهرون في إيطاليا عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية التي يتعرض لها، خاصة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في مظاهرة بالعاصمة روما، وأخرى بمدينة ميلانو، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة "فيتوريو إيمانويل" وسط روما، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لـ"محو الإبادات الجماعية من التاريخ".

وانطلق المتظاهرون في مسيرة نحو شارع "فوري إمبيريالي"، مرددين هتافات مناهضة للهجمات الإسرائيلية على غزة وأخرى تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين، من قبيل "فلسطين حرة" و"إسرائيل دولة فاشية وإرهابية".

وفي تصريحات للصحفيين، قال رئيس الجالية الفلسطينية في روما يوسف سلمان، إن وقف إطلاق النار ووقف القصف خطوة إيجابية، مشيرا إلى غياب أي حل سياسي للأزمة.

وفي ميلانو، انطلقت مسيرة مشابهة دعما لفلسطين، حيث أكد المشاركون أن وقف إطلاق النار في غزة لا يلغي جرائم الاحتلال المرتكبة هناك.