مظاهرة في إيطاليا دعما وتضامنا مع فلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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روما PNN - عبّر متظاهرون في إيطاليا عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية التي يتعرض لها، خاصة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
جاء ذلك في مظاهرة بالعاصمة روما، وأخرى بمدينة ميلانو، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة "فيتوريو إيمانويل" وسط روما، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لـ"محو الإبادات الجماعية من التاريخ".
وانطلق المتظاهرون في مسيرة نحو شارع "فوري إمبيريالي"، مرددين هتافات مناهضة للهجمات الإسرائيلية على غزة وأخرى تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين، من قبيل "فلسطين حرة" و"إسرائيل دولة فاشية وإرهابية".
وفي تصريحات للصحفيين، قال رئيس الجالية الفلسطينية في روما يوسف سلمان، إن وقف إطلاق النار ووقف القصف خطوة إيجابية، مشيرا إلى غياب أي حل سياسي للأزمة.
وفي ميلانو، انطلقت مسيرة مشابهة دعما لفلسطين، حيث أكد المشاركون أن وقف إطلاق النار في غزة لا يلغي جرائم الاحتلال المرتكبة هناك.
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