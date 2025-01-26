Sunday, 26 January 2025 08:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مظاهرة في إيطاليا دعما وتضامنا مع فلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

1/26/2025 2:17:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما PNN - عبّر متظاهرون في إيطاليا عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية التي يتعرض لها، خاصة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في مظاهرة بالعاصمة روما، وأخرى بمدينة ميلانو، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة "فيتوريو إيمانويل" وسط روما، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لـ"محو الإبادات الجماعية من التاريخ".

وانطلق المتظاهرون في مسيرة نحو شارع "فوري إمبيريالي"، مرددين هتافات مناهضة للهجمات الإسرائيلية على غزة وأخرى تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين، من قبيل "فلسطين حرة" و"إسرائيل دولة فاشية وإرهابية".

وفي تصريحات للصحفيين، قال رئيس الجالية الفلسطينية في روما يوسف سلمان، إن وقف إطلاق النار ووقف القصف خطوة إيجابية، مشيرا إلى غياب أي حل سياسي للأزمة.

وفي ميلانو، انطلقت مسيرة مشابهة دعما لفلسطين، حيث أكد المشاركون أن وقف إطلاق النار في غزة لا يلغي جرائم الاحتلال المرتكبة هناك.

MENAFN26012025000205011050ID1109129495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث