الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أعاق مرور مركبات المواطنين عبر الحاجزين، ما خلق طوابير طويلة من المركبات.

ومنذ عام ونصف، يشهد الحاجزان إجراءات عسكرية مشددة أمام حركة المواطنين، لكن أصبحت منذ أسبوع بشكل مضاعف، حيث تتكدس مئات المركبات بانتظار اجتياز الحاجزين للوصول إلى الأغوار الفلسطينية، وذلك على مدار الساعة.