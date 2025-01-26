الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أعاق مرور مركبات المواطنين عبر الحاجزين، ما خلق طوابير طويلة من المركبات.
ومنذ عام ونصف، يشهد الحاجزان إجراءات عسكرية مشددة أمام حركة المواطنين، لكن أصبحت منذ أسبوع بشكل مضاعف، حيث تتكدس مئات المركبات بانتظار اجتياز الحاجزين للوصول إلى الأغوار الفلسطينية، وذلك على مدار الساعة.
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