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قوات الاحتلال تغلق عدة مداخل في سلفيت

1/26/2025 2:17:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عدة مداخل للقرى والبلدات في محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب مدخل بلدة قراوة بني حسان، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما واصلت إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية، وتلك المقامة على مدخل بلدة بروقين، وكفل حارس، وديراستيا، وكفر الديك.

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