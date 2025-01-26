قوات الاحتلال تغلق عدة مداخل في سلفيت
التاريخ
1/26/2025 2:17:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عدة مداخل للقرى والبلدات في محافظة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب مدخل بلدة قراوة بني حسان، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما واصلت إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية، وتلك المقامة على مدخل بلدة بروقين، وكفل حارس، وديراستيا، وكفر الديك.
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