الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة حتى اشعار آخر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سكان جنوب لبنان من العودة، حتى إشعار آخر.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منشور على منصة "اكس"، "يحظر عليكم الانتقال جنوباً إلى خط القرى ومحيطها والبالغ عددها 66، وكل من ينتقل جنوب هذا الخط- يعرض نفسه للخطر".
يذكر أن عشرة لبنانيين قد أصيبوا صباح اليوم بالرصاص في بلدات كفر كلا، وبرج الملوك، وحولا، ووادي السلوقي، بعدما تجاوزوا السواتر والحواجز التي وضعها جيش الاحتلال.
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