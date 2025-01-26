الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة حتى اشعار آخر

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سكان جنوب لبنان من العودة، حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منشور على منصة "اكس"، "يحظر عليكم الانتقال جنوباً إلى خط القرى ومحيطها والبالغ عددها 66، وكل من ينتقل جنوب هذا الخط- يعرض نفسه للخطر".

يذكر أن عشرة لبنانيين قد أصيبوا صباح اليوم بالرصاص في بلدات كفر كلا، وبرج الملوك، وحولا، ووادي السلوقي، بعدما تجاوزوا السواتر والحواجز التي وضعها جيش الاحتلال.