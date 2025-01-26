الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.
ويوم أمس، استشهدت الطفلة ليلى الخطيب برصاص قناصة الاحتلال، بعد اصابتها بالرأس في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.
وتواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي، وتعرقل دخول وخروج المواطنين إليه.
إلى ذلك، تتواصل التعزيزات والآليات العسكرية الى مدينة جنين ومخيمها.
وعلى مدار الأيام الماضية، أحرقت قوات الاحتلال في مخم جنين عدداً من المنازل، وهدمت ونسفت أخرى، ويسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات.
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