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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي

1/26/2025 2:17:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

ويوم أمس، استشهدت الطفلة ليلى الخطيب برصاص قناصة الاحتلال، بعد اصابتها بالرأس في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وتواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي، وتعرقل دخول وخروج المواطنين إليه.

إلى ذلك، تتواصل التعزيزات والآليات العسكرية الى مدينة جنين ومخيمها.

وعلى مدار الأيام الماضية، أحرقت قوات الاحتلال في مخم جنين عدداً من المنازل، وهدمت ونسفت أخرى، ويسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات.

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