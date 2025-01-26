مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين عند مدخل تقوع

ويعتبر مدخل المنشية الطريق الوحيد لقرى الريف الجنوبي للوصول إلى مركز مدينة بيت لحم. وفي السياق ذاته، هاجم مستعمرون، الليلة الماضية، مركبات الفلسطينيين عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين تجمعوا قرب دوار تقوع عند المدخل الغربي للبلدة، على الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما تسبب بأضرار ببعضها. وفا

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