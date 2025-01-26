مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين عند مدخل تقوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، مدخل المنشية الرئيسي، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل المنشية بالبوابة الحديدية.
ويعتبر مدخل المنشية الطريق الوحيد لقرى الريف الجنوبي للوصول إلى مركز مدينة بيت لحم.
وفي السياق ذاته، هاجم مستعمرون، الليلة الماضية، مركبات الفلسطينيين عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين تجمعوا قرب دوار تقوع عند المدخل الغربي للبلدة، على الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما تسبب بأضرار ببعضها.
وفا
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