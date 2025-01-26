ترامب: سنحصل على غرينلاند وكندا ليست مستقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستحصل حتما على جزيرة غرينلاند التابعة حاليا لمملكة الدنمارك.ونقل البيت الأبيض عن قوله للصحفيين: "أعتقد أننا سنتمكن من حل قضية غرينلاند. أعتقد أننا سنحقق ذلك. وأعتقد أن شعب غرينلاند يريد أن يكون معنا.

أعتقد أننا سنحصل عليها. يعيش في غرينلاند 55 ألف شخص، وهم يريدون العيش معنا. أنا حقا لا أعرف ما الذي تطالب به الدنمارك هنا. هي سترتكب عملا عديم الودية تماما، إذا لم تسمح بحدوث هذا الأمر [انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة].



ويزعم ترامب بأن اهتمامه بغرينلاند لا ينبع من المصالح الأمريكية البحتة، بل من الرغبة في "حماية العالم الحر".



وأضاف ترامب: "تجوب هناك سفن روسية، وهناك سفن صينية، وهناك سفن من جميع أنحاء العالم. هذا الوضع ليس بالجيد. أعتقد أننا سنحصل على غرينلاند، لأن الحديث هنا عن حرية العالم. يمكننا ضمان الحرية في حين لا تستطيع الدنمارك ذلك.

قبل أسبوعين قاموا بتشكيل مجموعتين من الكلاب هناك. يظنون أن ذلك سيحمي الجزيرة".



وفي 10 يناير، وافقت الأحزاب البرلمانية في الدنمارك على نية الحكومة زيادة وجودها في القطب الشمالي، ووافقت على تخصيص أكثر من ملياري دولار لذلك.



وأعرب ترامب عن ثقته في أن كندا، تعتمد على الولايات المتحدة وترتبط بها بشكل تام، وبالتالي لا يمكن أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.



وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نخسر 250 مليار دولار سنويا في كندا. لو أوقفنا ذلك في يوم واحد فلن تبقى كندا موجودة كدولة مستقلة.



وزعم ترامب بأن كندا "استغلت الولايات المتحدة لمصلحتها الخاصة على مدى سنوات طويلة".



وأضاف: "لن نسمح باستمرار هذا الأمر لاحقا. فبدون دعمنا، لن يكون لكندا وجود حقيقي".



ويذكر أن ترامب ذكر فكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد على استقلالها وهويتها الوطنية.

RT