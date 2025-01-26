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وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا

1/26/2025 2:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس السبت لأحد الأشخاص ما قبل جسر الاتحاد باتجاه العقبة على الطريق الصحراوي ، حيث نتج عن الحادث إصابة بليغة جرى إسعافها إلى مركز طبي القويرة ، وما لبث أن فارق الحياة .
كما بينت عبر تقريرها المروري بوقوع حادث دهس آخر أعلى جسر مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الحمايدة والحالة العامة للإصابة متوسطة .


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