وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس السبت لأحد الأشخاص ما قبل جسر الاتحاد باتجاه العقبة على الطريق الصحراوي ، حيث نتج عن الحادث إصابة بليغة جرى إسعافها إلى مركز طبي القويرة ، وما لبث أن فارق الحياة .
كما بينت عبر تقريرها المروري بوقوع حادث دهس آخر أعلى جسر مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى
الحمايدة والحالة العامة للإصابة متوسطة .
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