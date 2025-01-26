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فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية تكافح حريقا هائلا في مجمع سكني - فيديو

1/26/2025 2:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكافح فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية اليوم الأحد، حريقا هائلا اندلع في مجمع سكني غير مكتمل البناء.
وتوسع الحريق بسرعة مسببا تصاعد ألسنة لهب ضخمة وسحب كثيفة من الدخان في الهواء، وقد طالبت فرق الطوارئ السكان بتجنب المنطقة تحسبا لتفاقم الوضع.
وأشارت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه تواجدت طواقم طوارئ عديدة في موقع الحريق الكبير الذي اندلع في مجمع سكني.
وفي الأيام الماضية شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الأزمات والكوارث الطبيعية حيث اندلعت الحرائق في مساحات كبيرة من ولاية كاليفورينا والتي تركزت في منطقة لوس أنجلوس، وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في وقت سابق أن حرائق لوس أنجلوس قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الدمار والتكاليف.
روسيا اليوم


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