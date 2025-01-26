فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية تكافح حريقا هائلا في مجمع سكني - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تكافح فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية اليوم الأحد، حريقا هائلا اندلع في مجمع سكني غير مكتمل البناء.
وتوسع الحريق بسرعة مسببا تصاعد ألسنة لهب ضخمة وسحب كثيفة من الدخان في الهواء، وقد طالبت فرق الطوارئ السكان بتجنب المنطقة تحسبا لتفاقم الوضع.
وأشارت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
إلى أنه تواجدت طواقم طوارئ عديدة في موقع الحريق الكبير الذي اندلع في مجمع سكني.
وفي الأيام الماضية شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الأزمات والكوارث الطبيعية حيث اندلعت الحرائق في مساحات كبيرة من ولاية كاليفورينا والتي تركزت في منطقة لوس أنجلوس، وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في وقت سابق أن حرائق لوس أنجلوس قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الدمار والتكاليف.
روسيا اليوم
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