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ترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة

1/26/2025 2:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في أزمة إنسانية، وذلك بحسب وكالة رويترز.
وقال ترامب عن اتصاله يوم السبت مع جلالة الملك عبدالله الثاني:“قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا”.
وأضاف:“أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا”، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد.
وأوضح ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.
وكالات


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