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السودان.. مقتل نحو 70 شخصا في هجوم على مستشفى بالفاشر

1/26/2025 2:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل نحو 70 شخصا وإصابة 19 آخرين في هجوم استهدف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.
وجاء هذا الإعلان لمدير عام منظمة الصحة العالمية عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، ووصف غيبريسوس الهجوم بأنه "فظيع"، مشيرا إلى أن المستشفى كان مكتظا بالمرضى والمرافقين الذين كانوا يتلقون الرعاية الطبية وقت وقوع الهجوم.


وأكد أن هذا المستشفى هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في المدينة المحاصرة، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.
وكان مسؤولون محليون قد أشاروا إلى أرقام مماثلة أمس السبت، لكن تصريح غيبريسوس يعد أول مصدر وتأكيد دولي على عدد الضحايا.


ولم يحدد غيبريسوس الجهة التي تقف وراء الهجوم، رغم أن مسؤولين هناك ألقوا باللوم على "قوات الدعم السريع".


ولم تعترف قوات "الدعم السريع" على الفور بالاتهام، لكنها كانت تهدد الفاشر في الآونة الأخيرة.


وكان موقع "سودان تربيون" ذكر أن الفاشر تعرضت صباح يوم الجمعة الماضي لهجوم هو الأعنف من نوعه من قبل قوات الدعم السريع التي تفرض حصارا مطبقا على المدينة منذ نحو تسعة أشهر، في خطوة تهدف إلى السيطرة عليها باعتبارها آخر المواقع في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش".

RT

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