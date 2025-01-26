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ترامب يلغي قرار بايدن .. ويسمح بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل

1/26/2025 2:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة.
وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن البيت الأبيض أصدر تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإلغاء تعليق فرضته إدارة بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنة ألفي رطل.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إنه تم رفع التعليق الأميركي لتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل، بينما كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد علقت في شهر مايو الماضي دفعة من القنابل الثقيلة التي كانت بصدد توريدها لإسرائيل بسبب المخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في غزة خلال الحرب.
وكانت دراسة قد نُشرت في مجلة "بي إل أو إس غلوبال بابليك هيلث" في شهر أكتوبر الماضي، قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل تزن ألفي رطل على مناطق قريبة جداً من جميع مستشفيات غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب التي شنها على القطاع.
الدراسة اعتمدت على تحليل للحفر الناجمة عن انفجار القنابل أجرته عدة جامعات، أبرزها جامعة هارفارد، وكشفت أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر و17 نوفمبر عام 2023، ألقت إسرائيل قنابل تزن ألفي رطل ضمن النطاق الجغرافي المميت، والذي شمل نحو 25 بالمئة من جميع المستشفيات في غزة.
كما وجد التحليل حفراً ناجمة عن تأثير القنابل ضمن نطاق الضرر والإصابة بالبنية التحتية لأكثر من 83 بالمئة من المستشفيات.
سكاي نيوز


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