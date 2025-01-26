بسبب مبادرة نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر .. بن غفير يهنئ ترامب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجه وزير
الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير تهنئة صباح الأحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر
وقال بن غفير عبر حسابه على منصة "X" أن أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
هو تشجيع الهجرة الطوعية .
وتابع بأنه وعندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا .
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