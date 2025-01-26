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بسبب مبادرة نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر .. بن غفير يهنئ ترامب

1/26/2025 2:16:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير تهنئة صباح الأحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر
وقال بن غفير عبر حسابه على منصة "X" أن أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية .
وتابع بأنه وعندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا .


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