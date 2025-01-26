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الجيش الإسرائيلي يجدد التنبيه بعدم الاقتراب من محور نتساريم

1/26/2025 2:16:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن التعليمات ما زالت قائمة بخصوص حظر اقتراب الفلسطينيين من محور نتساريم.


وأضاف الجيش أن محور نتساريم لن يفتح حتى الاتفاق على إطلاق سراح آربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل.

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