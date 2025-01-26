الجيش الإسرائيلي يجدد التنبيه بعدم الاقتراب من محور نتساريم

الجيش الإسرائيلي يجدد التنبيه بعدم الاقتراب من محور نتساريم
التاريخ
1/26/2025 2:16:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن التعليمات ما زالت قائمة بخصوص حظر اقتراب الفلسطينيين من محور نتساريم.
وأضاف الجيش أن محور نتساريم لن يفتح حتى الاتفاق على إطلاق سراح آربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل.
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