الصادرات الأردنية إلى أميركا ترتفع إلى 2.044 مليار دينار بنمو 14.9%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية نموها منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني، لتسجل 2.044 مليار دينار، مقارنة بـ 1.779 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 14.9 بالمئة.



وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي لذات الفترة، حوالي 1.134 مليار دينار، مقابل 1.083 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2023، بارتفاع نسبته 4.7 بالمئة.



وبناءً على المعطيات الإحصائية، حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية للفترة ذاتها، فائضاً مقداره 910 ملايين دينار.



وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية تشرين الثاني من العام 2024، ليصل إلى 3.178 مليار دينار، مقابل 2.862 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.



وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.



بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والاثاث ومصنوعات من حديد، والالبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.



ويشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وقعت في تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.