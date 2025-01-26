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الأوقاف تحتفل الاثنين بذكرى الإسراء والمعراج

1/26/2025 2:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية، تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غداً الاثنين، احتفالاً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.


وسيقام الاحتفال الساعة 11 صباحاً في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي، التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.

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