الأوقاف تحتفل الاثنين بذكرى الإسراء والمعراج

الأوقاف تحتفل الاثنين بذكرى الإسراء والمعراج
التاريخ
1/26/2025 2:16:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية، تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غداً الاثنين، احتفالاً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
وسيقام الاحتفال الساعة 11 صباحاً في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي، التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.
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