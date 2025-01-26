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الأردن تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي ليومين

1/26/2025 12:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الأحد والاثنين، وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.
الأحد، تشهد المملكة في ساعات ما بعد الظهر أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بإذن الله في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً. يُحتمل أيضاً لفترة قصيرة تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية والوسطى.
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرق المبتلة.
الاثنين، يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار نهاراً مع أجواء باردة نسبياً وهطول بمشيئة الله زخات مطرية متفرقة خاصة في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد. مع ساعات المساء، يميل الطقس إلى الاستقرار.
وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في مناطق البادية الشمالية الشرقية.
الثلاثاء، تستقر الأجواء نسبياً، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
الأربعاء، يبقى الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة جنوب المملكة.
ونصحت الأرصاد بالقيادة بحذر على الطرقات المبتلة والانتباه من تدني الرؤية بسبب الغبار أو الضباب، وتجنب الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية.

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