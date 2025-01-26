Sunday, 26 January 2025 05:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الشمالية تهدد واشنطن

1/26/2025 12:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأحد، إن بيونغ يانغ يجب أن تحافظ على "أشد الإجراءات المضادة" ضد الولايات المتحدة ما دامت ترفض الإقرار بسيادتها ومصالحها الأمنية.


وأضافت الوزارة في بيان "إن الواقع يؤكد أن كوريا الشمالية يجب أن تواجه الولايات المتحدة بأشد الإجراءات المضادة بشكل كامل طالما أنها ترفض الإقرار بسيادة ومصالح البلاد الأمنية وهذا هو الخيار الأفضل للتعامل معها".


وجاء ذلك، بعد أيام قليلة من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه "رجل ذكي" وتعبيره عن نيته في التواصل مرة أخرى معه.


وأشارت وزارة الخارجية إلى مناورة جوية مشتركة استمرت 4 أيام بين سيئول وواشنطن في قاعدة جوية في وونجو بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مناورة جوية ثلاثية شاركت فيها اليابان أيضا مؤخرا، ووصفتها بأنها "تحدٍ خطير" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.


وحذرت الوزارة من أن "مثل هذه التحركات ستستلزم رد فعل مضاد"، مضيفة أن البلاد "لن تسمح باختلال التوازن في القوة، وستتخذ أقوى إجراء مضاد للدفاع عن حقها السيادي ومصالحها الأمنية وضمان السلام والاستقرار في المنطقة بشكل كامل".


وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية قالت بوقت سابق إن ترامب قد يسعى إلى الحوار مع زعيم كوريا الشمالية.


وأضافت أن ترامب قد يسعى إلى "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النووي الكوري الشمالي بدلا من محادثات نزع السلاح النووي.

MENAFN26012025000208011052ID1109129356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث