كوريا الشمالية تهدد واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأحد، إن بيونغ يانغ يجب أن تحافظ على "أشد الإجراءات المضادة" ضد الولايات المتحدة ما دامت ترفض الإقرار بسيادتها ومصالحها الأمنية.



وأضافت الوزارة في بيان "إن الواقع يؤكد أن كوريا الشمالية يجب أن تواجه الولايات المتحدة بأشد الإجراءات المضادة بشكل كامل طالما أنها ترفض الإقرار بسيادة ومصالح البلاد الأمنية وهذا هو الخيار الأفضل للتعامل معها".



وجاء ذلك، بعد أيام قليلة من وصف الرئيس الأمريكي دونالد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه "رجل ذكي" وتعبيره عن نيته في التواصل مرة أخرى معه.



وأشارت وزارة الخارجية إلى مناورة جوية مشتركة استمرت 4 أيام بين سيئول وواشنطن في قاعدة جوية في وونجو بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مناورة جوية ثلاثية شاركت فيها اليابان أيضا مؤخرا، ووصفتها بأنها "تحدٍ خطير" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.



وحذرت الوزارة من أن "مثل هذه التحركات ستستلزم رد فعل مضاد"، مضيفة أن البلاد "لن تسمح باختلال التوازن في القوة، وستتخذ أقوى إجراء مضاد للدفاع عن حقها السيادي ومصالحها الأمنية وضمان السلام والاستقرار في المنطقة بشكل كامل".



وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية قالت بوقت سابق إن ترامب قد يسعى إلى الحوار مع زعيم كوريا الشمالية.



وأضافت أن ترامب قد يسعى إلى "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النووي الكوري الشمالي بدلا من محادثات نزع السلاح النووي.