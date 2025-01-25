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﻿ معارض الكتاب منصات للمعرفة

1/25/2025 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ((معارض الكتب ليست مجرد أماكن لبيع الكتب، بل منصات تعكس تطور الأمم واهتمامها بالثقافة والمعرفة، إضافة إلى جمعها بين المؤلفين والناشرين والقراء، لتُشكل فضاءً غنيًا بالحوار والتبادل الفكري)).
مقدمة مكرروة - لا بد منها - عن فكرة بدأت بشكلها الحديث في القرن التاسع عشر، رغم أن أصلها يمتد إلى أسواق الكتب في الحضارات القديمة، كانت تُباع فيها المخطوطات، وتناقش الأفكار.. اليوم، أصبحت أحداثًا سنوية تحتفي بالكتاب والقراءة. فعالميًا نجد معارض كبرى مثل معرض ((فرانكفورت)) الدولي، ومعرض ((غوادالاخارا)) الدولي في المكسيك، ومعرض ((هونغ كونغ)) الدولي، ومعرض ((لندن)) الدولي، ومعرض ((بوك اكسبو)) في أمريكا، ومعرض نيودلهي الدولي، ومعرض بوينس أيرس الدولي، ومنها ما هو عربي مثل معرض القاهرة الدولي، الذي يُعد الأقدم عربيًا، والأكبر بعد معرض فرانكفورت، وافتتحت النسخة 56 منه الخميس الماضي، واستقبل عام 2023 أكثر من 3.5 ملايين زائر، وبلغ عدد زواره في 2024 عدداً قياسياً؛ نحو 5 ملايين، ومعرض الرياض الدولي، الذي شهد تطورًا كبيرًا مؤخرًا، ومعرض الشارقة الدولي، ومعرض أبوظبي الدولي، ومعرض جدة للكتاب.
معارض الكتب اليوم مساحات مفتوحة للقراءة الحرة، ونافذة تفتح على عوالم جديدة، تُثري الفكر، وتوسع الأفق، وتوجه الأنظار نحو أهمية الكتاب كوسيلة للتحرر الفكري والنهوض الحضاري، وتأكيد أن التغيير يبدأ من الكتاب، وأن القراءة الحرة أساس النهضة الحقيقية، كما أنها فرصة للتواصل المباشر بين المؤلفين والقراء، وفضاء للحوار وتبادل الأفكار، ومصدر للإلهام والتنوير، وأن الكتاب ليس مجرد أوراق مجمعة، بل رسالة تُحرك العقول، وتُحيي الأرواح. بالنسبة لي، تُعد معارض الكتب محطة أساسية في رحلتي العلمية، أجد فيها فرصة لاكتشاف الجديد، والتواصل مع القراء، وإطلاق أعمالي في بيئة تحتفي بالكتاب والمحتوى.
العالم المتحضر في أمس الحاجة لتعزيز الاحتفاء بالكتب، ومتعة القراءة الحرة، وإبراز قوة الكتب باعتبارها جسراً بين الماضي والمستقبل، وحلقة وصل بين الأجيال والثقافات، ورسالة مستمرة بأن الكتاب مفتاح التقدم، وأن المعارض الثقافية بواباتنا لفهم أعمق، وحياة أغنى. وأختم بما يفرح الخاطر ويسليه، فرغم ما شاع منذ فترة ليست بالقليلة من أن المواطن العربي هو الأقل قراءة عالمياً، فإن المعطيات الحالية غير ذلك، فوفقاً لأحدث بيانات ((NOP World Culture Score Index)) حول المؤشر العالمي للإنجاز الثقافي، والصادر عام 2021 عن شركة ((Statista)) الألمانية المتخصصة في بيانات المستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة ((إندبندنت))؛ دخلت مصر والسعودية ضمن الدول الأكثر قراءة عالمياً. احتلت مصر المرتبة 5 بين الدول الأكثر قراءة، وجاءت السعودية في المرتبة 11، وكانت المفارقة وجود الولايات المتحدة في المرتبة ((23))!

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