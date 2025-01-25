إسرائيل تطالب وكالة الأونروا بمغادرة القدس المحتلة بحلول 30 يناير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيويورك‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬إن‭ ‬أمام‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬مهلة‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬لمغادرة‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭. ‬

وكتب‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬وكالة‭ ‬الأنروا‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬وإخلاء‭ ‬جميع‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2025‮»‬‭. ‬

وتتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬وكالة‭ ‬الأونروا،‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1949،‭ ‬بتوظيف‭ ‬موظفين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ (‬إرهابي‭). ‬وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني،‭ ‬مفوض‭ ‬عام‭ ‬الأونروا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬منع‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تخريب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ويخذل‭ ‬مجددا‭ ‬آمال‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬مروا‭ ‬بمعاناة‭ ‬لا‭ ‬توصف‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬عمل‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬‮»‬‭ ‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تكثف‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬مساعداتها‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬توزيع‭ ‬وقود‭ ‬ومعدات‭ ‬طبية‭ ‬وأدوية‭ ‬لعلاج‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صحية‭ ‬بائسة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬وكتب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جبرييسوس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كثفت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬استجابتها‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬كافية‭ ‬لتزويد‭ ‬‮«‬50‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬بالرعاية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمومة‭ ‬وعلاج‭ ‬الصدمات‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‭ ‬والأمراض‭ ‬غير‭ ‬المعدية‭ ‬ولتحسين‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬تيدروس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬صعبة‭ ‬والعمليات‭ ‬معقدة‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المكثف‭ ‬والمتواصل‭ ‬والقتال‭ ‬العنيف،‭ ‬فإن‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬أتاحت‭ ‬توفير‭ ‬‮«‬70 , 000‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الوقود،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لتزويد‭ ‬20‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا‭ ‬ومستشفى‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تيدروس‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬فإن‭ ‬الوقود‭ ‬مخصص‭ ‬لمولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬المحرومة‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭. ‬كما‭ ‬أوصلت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إمدادات‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬مخزوناتها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬6‭ ‬مستشفيات‭ ‬ومرافق‭ ‬طبية،‭ ‬والى‭ ‬21‭ ‬فريقا‭ ‬طبيا‭ ‬مخصصا‭ ‬للطوارئ‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‮»‬‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬المساعدات‭ ‬إليه‭ ‬سوى‭ ‬بشكل‭ ‬شحيح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مدمرة‭ ‬أو‭ ‬متضررة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬

و«تتجه‮»‬‭ ‬طائرة‭ ‬استأجرتها‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وهي‭ ‬محملة‭ ‬بكميات‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬الأساسية‭ ‬تكفي‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬95‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭. ‬وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلتين‭ ‬أخريين‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬