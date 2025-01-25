BRAVE CF تطلق سلسلة استكشافية بـ ((إندونيسيا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬برنامجها‭ ‬لاستكشاف‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المنظمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتسعى‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬لدعم‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬مستدام‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭.‬

وقد‭ ‬اختارت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬اندونيسيا‭ ‬كأول‭ ‬محطة‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬خلالها‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬موهبة‭ ‬صاعدة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاندونيسي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

ويأتي‭ ‬اختيار‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬إندونيسيا‭ ‬كأول‭ ‬محطة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬اندونيسيا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المنظمة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتضانها‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬الأولى‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2018‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تتويج‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬إلدار‭ ‬إلداروف‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬والثانية‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬66‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬والثالثة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬76‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

ويعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬بريف‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إيليا‭ ‬توبوريا،‭ ‬وخامزات‭ ‬شيمايف،‭ ‬ومحمد‭ ‬موكاييف‭ ‬وغيرهم،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الإشادة‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬