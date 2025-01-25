BRAVE CF تطلق سلسلة استكشافية بـ ((إندونيسيا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تواصل منظمة بريف البحرينية برنامجها لاستكشاف النجوم في رياضة فنون القتال المختلطة، وذلك ضمن الخطة التي تنتهجها المنظمة لمواصلة الجهود في تطوير وارتقاء هذه الرياضة حول العالم.
وتسعى منظمة بريف من خلال هذا البرنامج لدعم جهودها في تأسيس نظام بيئي مستدام لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحادات الوطنية.
وقد اختارت منظمة بريف اندونيسيا كأول محطة لعام 2025، حيث سيتم خلالها اختيار أفضل موهبة صاعدة، وذلك عبر إقامة سلسلة من البطولات المحلية بالتعاون مع الاتحاد الاندونيسي لفنون القتال المختلطة.
ويأتي اختيار منظمة بريف إندونيسيا كأول محطة لهذا العام، وذلك لما تتمتع به اندونيسيا من تاريخ طويل مع المنظمة، من خلال احتضانها ثلاث نسخ من بطولة BRAVE CF ، الأولى بطولة BRAVE CF 12 في مايو 2018 التي شهدت تتويج البطل البحريني إلدار إلداروف باللقب العالمي، والثانية بطولة BRAVE CF 66 التي أقيمت عام 2022 والثالثة بطولة BRAVE CF 76 التي أقيمت عام 2023.
ويعتبر برنامج بريف لاكتشاف المواهب واحدا من البرنامج الذي أسهم في اكتشاف العديد من المواهب في رياضة فنون القتال المختلطة من بينها إيليا توبوريا، وخامزات شيمايف، ومحمد موكاييف وغيرهم، وقد تم الإشادة به من قبل المنظمات الرياضية الدولية المتخصصة في رياضة فنون القتال المختلطة باعتباره أحد أفضل البرامج الذي يسهم في تطوير لعبة فنون القتال المختلطة في العالم.
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