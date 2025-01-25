الكهرماء وألبا في قمة مبكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنطلق اليوم أولى مباريات كأس إخراج المغلوب لكأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء قمة يجمع بين الكهرماء وألبا في تمام الساعة 6.30. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. وتأتي هذه البطولة بعد ما أنتهت مسابقة دوري الشركات والمؤسسات وفاز باللقبها فريق أسري، وستكون هذه المسابقة التي يشارك فيها 4 فرق ألبا، بابكو إنراجيز2، أسري، الكهرماء، وتلعب بنظام إخراج المغلوب فرصة للتعويض أو ضم الثنائية، وهي غالبا ما عودتنا على المفاجئات بين الفرق المنافسة.
ومباراة اليوم هي قمة مبكرة في هذه المسابقة لأنها تجمع بين فريقان كانا من أكثر المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة. فريق ألبا ثاني مسابقة الدوري يريد من خلال هذه المسابقة تعويض خسارة لقب الدوري الذي كان ينافس عليه بشراسه لو لا بعض التعثرات، وهو فريق بجانب جهازه الفني القدير لديه إمكانيات ممتازة من اللاعبين القادرين على تحقيق الأنتصارات وإعادة الفريق إلى الواجهة. في المقابل فريق الكهرماء في المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري، لم يكن على ما يرام وقدم واحد من أسوء مواسمه في السنوات الأخيرة من حيث الأداء والنتائج والتي لا ترتقي إلى ما يملكه الفريق من عناصر مميزة، لذلك يتطلع سيكون العمل كبير من الجهاز الفني لتجاوز المرحلة الماضية والبدأ في مرحلة جديدة للمنافسة على لقب الكأس.
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