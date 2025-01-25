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الكهرماء وألبا في قمة مبكرة

1/25/2025 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬لكأس‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬قمة‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الكهرماء‭ ‬وألبا‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬أنتهت‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وفاز‭ ‬باللقبها‭ ‬فريق‭ ‬أسري،‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬ألبا،‭ ‬بابكو‭ ‬إنراجيز2،‭ ‬أسري،‭ ‬الكهرماء،‭ ‬وتلعب‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬فرصة‭ ‬للتعويض‭ ‬أو‭ ‬ضم‭ ‬الثنائية،‭ ‬وهي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬عودتنا‭ ‬على‭ ‬المفاجئات‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭. ‬

ومباراة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬قمة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬لأنها‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقان‭ ‬كانا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬ثاني‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬تعويض‭ ‬خسارة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينافس‭ ‬عليه‭ ‬بشراسه‭ ‬لو‭ ‬لا‭ ‬بعض‭ ‬التعثرات،‭ ‬وهو‭ ‬فريق‭ ‬بجانب‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬القدير‭ ‬لديه‭ ‬إمكانيات‭ ‬ممتازة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأنتصارات‭ ‬وإعادة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬وقدم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أسوء‭ ‬مواسمه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأداء‭ ‬والنتائج‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬ترتقي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة،‭ ‬لذلك‭ ‬يتطلع‭ ‬سيكون‭ ‬العمل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لتجاوز‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬والبدأ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭.‬

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