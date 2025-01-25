تأجيل مهرجان ألبا ليومي 14 و15 فبراير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬واتحاد‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولي‭ ‬تأجيل‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيمه‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالبحير‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬2025،‭ ‬ليقام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

ويأتي‭ ‬قرار‭ ‬التأجيل‭ ‬بهدف‭ ‬إضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬المهرجان،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬رياضة‭ ‬أقوى‭ ‬رجل،‭ ‬والمبارزة،‭ ‬والكاليسثينكس،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنوّع‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقدمة‭. ‬وستقام‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬ألبا‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬والرياضيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمولية،‭ ‬ستولي‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بفئة‭ ‬الأيتام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقات‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬مخصصة‭ ‬لهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المختصة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬دور‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان،‭ ‬صالح‭ ‬العمار،‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬شاملة‭ ‬ومميزة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والهواة‭. ‬وأكد‭ ‬العمار‭ ‬أن‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتعاون‭ ‬المجتمعي‭.‬