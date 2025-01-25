تأجيل مهرجان ألبا ليومي 14 و15 فبراير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت كل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) واتحاد الأكاديميات الرياضية الدولي تأجيل النسخة الثالثة من مهرجان ألبا الرياضي، الذي كان من المقرر تنظيمه في نادي ألبا بالبحير خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2025، ليقام بدلاً من ذلك في يومي 14 و15 من فبراير 2025.
ويأتي قرار التأجيل بهدف إضافة ألعاب رياضية جديدة إلى برنامج المهرجان، من بينها رياضة أقوى رجل، والمبارزة، والكاليسثينكس، ما يسهم في تعزيز تنوّع الفعاليات المقدمة. وستقام النسخة الثالثة من المهرجان بالتزامن مع فعاليات يوم البحرين الرياضي، وذلك تأكيدًا على التزام ألبا بدعم الرياضة والرياضيين في المملكة.
وفي إطار تعزيز الشمولية، ستولي النسخة الجديدة اهتمامًا خاصًا بفئة الأيتام، بالإضافة إلى فئة ذوي الهمم، وذلك من خلال تنظيم مسابقات رياضية وترفيهية مخصصة لهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الاجتماعية المختصة، ما يعكس دور المهرجان في إشراك مختلف شرائح المجتمع وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي.
من جانبه، صرّح مدير المهرجان، صالح العمار، أن المهرجان يسعى دائمًا لتقديم تجربة رياضية شاملة ومميزة، مشيرًا إلى أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تعزيز المشاركة وجذب المزيد من الرياضيين والهواة. وأكد العمار أن تمديد فترة التسجيل حتى يوم 6 فبراير 2025 يتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجسد الروح الرياضية والتعاون المجتمعي.
MENAFN25012025000055011008ID1109129063
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.