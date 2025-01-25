مسابقة مميزة للأزياء ضمن فعاليات ((أمسية رويالتي)) لسباق الخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬أمسية‭ ‬رويالتي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024/2025‭ ‬بتنظيم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬نُظمت‭ ‬مسابقة‭ ‬خاصة‭ ‬لاختيار‭ ‬أجمل‭ ‬الأزياء‭ ‬النسائية‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭.‬

وشهدت‭ ‬المسابقة‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬جوائز‭ ‬للفائزتين‭ ‬ديما‭ ‬سليمان‭ ‬ومنال‭ ‬طلال‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الممثلة‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬شيرازي،‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬أنوشكا‭ ‬دوكاس،‭ ‬إيمان‭ ‬الصراف‭ ‬وكاثرين‭ ‬إليزابيث‭. ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬المسابقة‭ ‬برعاية‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬وشركة‭ ‬إمباير‭ ‬ليمو‭ ‬وأنوشكا‭ ‬للمجوهرات‭.‬

يأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تخللت‭ ‬‮«‬أمسية‭ ‬رويالتي‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬وعائلية‭ ‬تفاعلت‭ ‬معها‭ ‬الجماهير‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬مما‭ ‬أضاف‭ ‬لمسة‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأعرب‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬وشركة‭ ‬إمباير‭ ‬ليمو‭ ‬وأنوشكا‭ ‬للمجوهرات‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬واهتمامهم‭ ‬البارز‭ ‬بمختلف‭ ‬السباقات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭.‬