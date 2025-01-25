مسابقة مميزة للأزياء ضمن فعاليات ((أمسية رويالتي)) لسباق الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ضمن فعاليات النسخة الثانية من «أمسية رويالتي»، التي أقيمت يوم الجمعة 24 يناير 2025، ضمن السباق الرابع عشر لموسم سباقات الخيل 2024/2025 بتنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نُظمت مسابقة خاصة لاختيار أجمل الأزياء النسائية بين الحضور.
وشهدت المسابقة أجواء حماسية، حيث قدمت جوائز للفائزتين ديما سليمان ومنال طلال التي تم اختيارهما من قبل لجنة التحكيم الممثلة من أحمد شيرازي، محمد نجيبي، أنوشكا دوكاس، إيمان الصراف وكاثرين إليزابيث. وقد أقيمت المسابقة برعاية مركز البحرين للمجوهرات وشركة إمباير ليمو وأنوشكا للمجوهرات.
يأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار الفعاليات المتنوعة التي تخللت «أمسية رويالتي»، والتي تضمنت أنشطة ترفيهية وعائلية تفاعلت معها الجماهير الكبيرة من مختلف الفئات، مما أضاف لمسة مميزة على الأجواء وأسهم في تحقيق نجاح باهر للموسم الثاني على التوالي.
وأعرب نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عن شكره وتقديره لمركز البحرين للمجوهرات وشركة إمباير ليمو وأنوشكا للمجوهرات على دعمهم المستمر واهتمامهم البارز بمختلف السباقات والفعاليات التي ينظمها النادي.
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