اللجنة المنظمة لبطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس تواصل استعداداتها لاستضافة الحدث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ترأس الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المشرف العام لبطولة وزارة الداخلية ATP تشالنجر للتنس الاجتماع التنسيقي للجنة المنظمة للبطولة، وذلك لبحث آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها على ملاعب التنس في نادي ضباط الأمن العام خلال الفترة 9-15 فبراير القادم، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي للأمن العام، بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات وآراء رؤساء اللجان الهادفة إلى مواصلة النجاح في استضافة هذا الحدث الدولي الذي تنظمه وزارة الداخلية سنوياً، ويحظى باهتمام ومشاركة العديد من لاعبي التنس العالميين، كما تم الاطلاع على سير العمل في الخطة الموضوعة لاستضافة البطولة، واستعراض جاهزية واستعداد كافة اللجان العاملة التي تضم اللجنة الإعلامية، واللجنة الإدارية، واللجنة الطبية، ولجنة الملاعب، وتكليفها بالمهام الخاصة قبل وأثناء البطولة.
كما تم خلال الاجتماع التأكد من جاهزية كافة ملاعب البطولة التي تعد من أفضل ملاعب التنس والمستوفية لكافة اشتراطات الاتحاد الدولي للعبة، بجانب ضمان كافة التسهيلات والمتطلبات اللازمة لاستضافة اللاعبين، واعتماد الجدول الزمني لكافة الأحداث الخاصة بالبطولة، وذلك بهدف نجاح البطولة فنياً وجماهيرياً.
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