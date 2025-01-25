اللجنة المنظمة لبطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس تواصل استعداداتها لاستضافة الحدث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬لبطولة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ ATP ‭ ‬تشالنجر‭ ‬للتنس‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬9‭-‬15‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وتنظيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مقترحات‭ ‬وآراء‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬سنوياً،‭ ‬ويحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ومشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬العالميين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬واستعراض‭ ‬جاهزية‭ ‬واستعداد‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬واللجنة‭ ‬الإدارية،‭ ‬واللجنة‭ ‬الطبية،‭ ‬ولجنة‭ ‬الملاعب،‭ ‬وتكليفها‭ ‬بالمهام‭ ‬الخاصة‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬البطولة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬كافة‭ ‬ملاعب‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬والمستوفية‭ ‬لكافة‭ ‬اشتراطات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬بجانب‭ ‬ضمان‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬واعتماد‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لكافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬فنياً‭ ‬وجماهيرياً‭.‬