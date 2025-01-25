اللاجئون الفلسطينون متمسكون بالاونروا وخدماتها باعتبارهما حقوق لهم حتى تحقيق حق العودة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN / اكد اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الضفة الغربية ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا حق لهم حتى انهاء معاناتهم من خلال تطبيق القوانين الدولية وعلى راسها حق عودتهم الى ديارهم الاصلية التي هجروا منها عام ١٩٤٨ .

التاكيد الشعبي الفلسطيني هذا جاء على شكل فعاليات متعددة جرى تنظيمها في عدد من مخيمات الضفة الغربية ردا على القوانين العنصرية الاسرائيلية التي اقرتها الكنيست لشطب الاونروا واغلاق مكاتبها ومنع عملها في الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق والاعراف الدولية.

ابرز الفعاليات التي تؤكد على حق العودة وتندد بالقوانين العنصرية كانت في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينين والتي جرى تنظيمها من قبل اللجنة الشعبية للخدمات ومؤسسات وفعاليات وفصائل المخيم والتي حرى تنفيذها امام مقر الاونروا ومدارسها وعيادتها للتعبير عن تمسك اللاجئين بحقوقهم المتمثلة ببقاء الاونروا حتى تحقيق الهدف الذي اقيمت من اجله الا وهو تطبيق حق العودة الى القرى والديار التي اجبر الفلسطينيين على تركها عام ١٩٤٨ كما يقول رئيس اللجنة الشعبية للخدمات سعيد العزة.

واضاف العزة في حديث مع مراسل شبكة PNN خلال الفعالية التي شارك فيها المئات من اللاجئين وتضمنت رفع الاعلام الفلسطينية واليافطات التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالتعليم والصحة وخدمات مختلفة ان هذه الفعالية رسالة تاكيد ان اللاجئ الفلسطيني يرفض المخططات والقوانين الاسرائيلية الرامية لتذويب الاونروا بهدف الالتفاف على حقوق شعبنا وعلى راسها حق العودة.

كما اشار العزة الى ان الفعالية رسالة الى الامم المتحدة بضرورة العمل على حماية مؤسساتها وعلى راسها الاونروا في ظل الاستهداف الاسرائيلي الممنهج للاونروا ولكل المنظمات الدولية.

واكد ان رسالة الفعاليات التي تقام اليوم هو تمسك اللاجئين بالاونروا ورفضهم لمحاولات فرض مؤسسات ومنظمات دولية بدلا عن الاونروا.

من ناحيته قال منذر عميرة ئيس مركز شباب عايدة الاجتماعي ان الوكالة هي رسالة سياسية و وطنية فلسطينية قبل ان تكون رسالة دعم واسناد مشددا على اهمية هذه الفعاليات التي تعزز دور وحضور الاونروا.

واكد عميرة ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هي رسالة وهوية وطنية مشددا على رفض الفلسطينية لمحاولات شطب الاونروا.

من ناحيته يقول الدكتور عبد الفتاح ابو سرور مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون ان وكالة الغوث وجدت لخدمة الفلسطينيين وتقديم المطلوبة لهم من صحة وتعليم وحماية حتى تطبيق حق العودة بالعودة والتعويض.

واضاف اننا هناك لنؤكد اننا صوت من الاصوات التي تتمسك بالوكالة الدولية والتاكيد على بطلان المخططات الرامية للنيل منها وبالتالي النيل من حقوق الشعب الفلسطيني .

وقال جمال معالي احد المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية انه ياتي لعيادة الوكالة لاخذ ما يحتاج من ادوية لامراض الضغط والسكري مشيرا الى امكانية تعطله وعدم حصوله على ادويته في حال استمرار دولة الاحتلال بحربها ضد شعبنا ومحاولاتها لشطب الاونروا مشددا على ضرورة استمرار الوكالة بوجودها وخدماتها.