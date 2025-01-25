Sunday, 26 January 2025 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات

1/25/2025 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت قناة كان الإسرائيلية ان الأسيرات الأربع المفرج عنهن كن مع أسيرة ما زالت لدى حماس.


وأضافت ان الأسيرات قلن إنه في الأيام الأولى من الأسر، كان هناك رجل أكبر سنا معهم، وكان يعتني بهن ويوفر لهن الطعام والاستحمام.


وبينت ان عناصر حماس قاموا بنقل الأسيرات من مكان إلى آخر، متنكرات كنساء فلسطينيات.


MENAFN25012025000208011052ID1109129045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث