إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت قناة كان الإسرائيلية ان الأسيرات الأربع المفرج عنهن كن مع أسيرة ما زالت لدى حماس.



وأضافت ان الأسيرات قلن إنه في الأيام الأولى من الأسر، كان هناك رجل أكبر سنا معهم، وكان يعتني بهن ويوفر لهن الطعام والاستحمام.



وبينت ان عناصر حماس قاموا بنقل الأسيرات من مكان إلى آخر، متنكرات كنساء فلسطينيات.



