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استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

1/25/2025 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلة عمرها عامان بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.

وكانت الطفلة قد أصيبت بالرصاص الحي في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء في وقت سابق، نقلت إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

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