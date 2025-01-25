استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلة عمرها عامان بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.
وكانت الطفلة قد أصيبت بالرصاص الحي في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء في وقت سابق، نقلت إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.
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