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إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم

1/25/2025 7:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تغلق إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأحد، جسر الملك حسين أمام المسافرين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية، فيما ستعود الحركة كالمعتاد اعتبارا من صباح الاثنين.
وقالت إدارة الجسور، إنه سيتم فتح الجسر أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية فقط للمعتمرين والدبلوماسيين وذلك لإعطاء الأولوية لتفويج جميع المعتمرين المغادرين.
وأوضحت إدارة الجسور أن عمل جسر الملك حسين، سيبدأ الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الـ 10 مساء للمسافرين المعتمرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، فيما سيعمل الجسر من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء للمسافرين الدبلوماسيين.
وأكدت إدارة الجسور إغلاق جسر الملك حسين للمغادرين العرب والـ VIP والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة.

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