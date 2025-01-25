السودان.. مقتل 70 شخصا وإصابة 100 في قصف على مستشفى السعودي شمال دارفور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقي ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في قصف
صاروخي من طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع صوب مستشفى
"السعودي" بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصة "إكس" إن "طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع استهدفت قسم الحوادث في مستشفى "السعودي" أبادت جميع المرضى الذين كانوا بداخله، ويقدر عددهم بأكثر من سبعين مريضا من النساء والأطفال وغيرهم".
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