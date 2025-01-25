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السودان.. مقتل 70 شخصا وإصابة 100 في قصف على مستشفى السعودي شمال دارفور

1/25/2025 7:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في قصف صاروخي من طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع صوب مستشفى "السعودي" بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصة "إكس" إن "طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع استهدفت قسم الحوادث في مستشفى "السعودي" أبادت جميع المرضى الذين كانوا بداخله، ويقدر عددهم بأكثر من سبعين مريضا من النساء والأطفال وغيرهم".

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