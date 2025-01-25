ترامب يعد بإقناع السعودية باستثمار مبلغ غير مسبوق في الولايات المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد عن نيته إقناع المملكة العربية السعودية بزيادة استثماراتها في الاقتصاد الأمريكي إلى تريليون دولار.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في لاس فيغاس بولاية نيفادا: "أعلنت السعودية للتو أنها تنوي استثمار ما لا يقل عن 600 مليار دولار بعد نتيجة الانتخابات لدينا. وأعتقد أنهم سيرفعون هذا المبلغ إلى تريليون دولار. سأطلب منهم زيادة هذه الاستثمارات إلى تريليون دولار".

وأضاف ترامب أن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سيكون خطوة مهمة لنمو الاقتصاد الأمريكي.

وقبل أيام، أجرى السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس ترامب، مؤكدا رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.