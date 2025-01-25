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الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم

1/25/2025 7:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي.
ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد.
وقال جراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سورية“تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع”.

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