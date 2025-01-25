الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي.
ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد.
وقال جراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سورية“تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع”.
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