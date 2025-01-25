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ترامب يؤكد تعليق برامج المساعدات لدول أخرى

1/25/2025 7:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين تعليق برامج المساعدات للدول الأجنبية، يوم السبت بما في ذلك أوكرانيا، باستثناء مصر وإسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "رويترز" بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تلقت أمرا بوقف تمويل المشاريع في أوكرانيا.
بدورها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.

وحسب معلومات صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين توجهوا إلى الخارجية بطلب استثناء البرامج الخاصة بأوكرانيا من تعليق المساعدات.

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