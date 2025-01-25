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الولايات المتحدة: استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية

1/25/2025 7:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الحكومة الأميركية ، إن استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر "بالغ الأهمية"، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 4 مجندات إسرائيليات مقابل 200 سجين فلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي "من المهم للغاية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم".
ورحبت بيانات وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات لكنها لم تأت على ذكر الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل.
وأضافت وزارة الخارجية "تحتفي الولايات المتحدة بإطلاق سراح الإسرائيليات الأربع بعد احتجازهن لمدة 477 يوما".
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني. وترامب والرئيس السابق جو بايدن من المؤيدين بشدة لإسرائيل.

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