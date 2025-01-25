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الاحتلال يزيل أعلام حماس التي رفعت احتفالا بتحرير الأسرى

1/25/2025 3:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المراسل العسكري لموقع "والا" الإسرائيلي إن قوات جيش الاحتلال اقتحمت عددا من البلدات والقرى الفلسطينية بهدف إزالة أعلام حماس التي علقها الأهالي وقمع مظاهر الفرح.

وبين انه تم مداهمة عدد من منازل عائلات الأسرى المفرج عنهم وتهديدهم بعدم القيام بأي استقبال كبير لهم.

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