الاحتلال يزيل أعلام حماس التي رفعت احتفالا بتحرير الأسرى

الاحتلال يزيل أعلام حماس التي رفعت احتفالا بتحرير الأسرى
التاريخ
1/25/2025 3:12:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المراسل العسكري لموقع "والا" الإسرائيلي إن قوات جيش الاحتلال اقتحمت عددا من البلدات والقرى الفلسطينية بهدف إزالة أعلام حماس التي علقها الأهالي وقمع مظاهر الفرح.
وبين انه تم مداهمة عدد من منازل عائلات الأسرى المفرج عنهم وتهديدهم بعدم القيام بأي استقبال كبير لهم.
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