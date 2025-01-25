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إصابة طفلة بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين

1/25/2025 3:12:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين بالرصاص الحي في رأسها، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية مثلث الشهداء، جنوبي جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الطفلة إلى المستشفى.
وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مثلث الشهداء في وقت سابق من مساء السبت وحاصرت منزلا فيه، ونشرت قناصتها في محيطه وأطلقت الرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات.

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