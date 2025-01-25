الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة

(MENAFN
- Amman Net) وصل الأسير الأردني ضمن صفقة
تبادل الأسرى ثائر اللوزي ، مساء السبت ، إلى قطاع غزة ضمن عملية إتمام توزيع الأسرى الذين تم تحريرهم اليوم من معتقلات الاحتلال.
وفور وصول الأسير الأردني إلى القطاع تم إدخاله إلى المستشفى الأوروبي لفحصه ومعرفة وضعه الصحي.
وفي تصريحات قال الأسير المحرر: "الحمد لله الذي أكرمني بالحضور إلى غزة وأنني رأيت أهل غزة، انا الحمد لله بصحة جيدة ومعنوياتي عالية ومرتفعة".
وتابع: "رسالتي لأهل الأردن، لم أعد إلى الأردن، لكنني بين أهلي في غزة، والحمد لله أن أكرمني في بلدي الثاني وأهلي أهل غزة الذين احتضنوني وأكرموني خير إكرام، وجزاهم الله كل خير".
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