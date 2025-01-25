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الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة

1/25/2025 3:12:38 PM
(MENAFN- Amman Net) وصل الأسير الأردني ضمن صفقة تبادل الأسرى ثائر اللوزي ، مساء السبت ، إلى قطاع غزة ضمن عملية إتمام توزيع الأسرى الذين تم تحريرهم اليوم من معتقلات الاحتلال.

وفور وصول الأسير الأردني إلى القطاع تم إدخاله إلى المستشفى الأوروبي لفحصه ‏ومعرفة وضعه الصحي.
وفي تصريحات قال الأسير المحرر: "الحمد لله الذي أكرمني بالحضور إلى غزة وأنني ‏رأيت أهل غزة، انا الحمد لله بصحة جيدة ومعنوياتي عالية ومرتفعة".‏
وتابع: "رسالتي لأهل الأردن، لم أعد إلى الأردن، لكنني بين أهلي في غزة، والحمد لله أن أكرمني في بلدي الثاني وأهلي أهل غزة الذين احتضنوني وأكرموني خير إكرام، ‏وجزاهم الله كل خير".‏

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