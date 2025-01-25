الملك يهاتف ترمب..حريصون على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة

MENAFN - Amman Net) أجرى الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وأعرب الملك، خلال الاتصال، عن الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات.

وأكد الملك الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

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