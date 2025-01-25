الملك يهاتف ترمب..حريصون على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة

(MENAFN
- Amman Net) أجرى الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهامه.
وأعرب الملك، خلال الاتصال، عن الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات.
وأكد الملك الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.
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