اليمن يدين اختطاف ميليشيات الحوثي 13 موظفا محليا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 25 - 1 (كونا) -- دانت الحكومة اليمنية بشدة اليوم السبت إقدام ميليشيات الحوثي على اختطاف 13 موظفا محليا يعملون في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "إن استمرار حملات الاعتقالات يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويشكل تهديدا لحياة وأمن هؤلاء الموظفين".
وأضاف البيان أن "الميليشيات الحوثية تمارس سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته بمن فيهم موظفو المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات لليمنيين".
ولفت إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الميليشيات الحوثية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية.
ودعا إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة والإفراج الفوري وغير المشروط عمن تم احتجازهم يوم الخميس الماضي وكذلك المختطفون منذ عامي 2021 و2024.
وجدد البيان مطالبة الأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية نقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق من دون تمييز أو عراقيل.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة إيقاف عمل وتحركات جميع مكاتبها ومنظماتها العاملة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في أعقاب حملة اختطافات جديدة ومستمرة طالت العديد من موظفيها الأول من أمس الخميس وطلبت من العاملين كافة معها التزام منازلهم وعدم مغادرتها في أي مهام إلا بإذن.
وتأتي الحملة الحوثية الجديدة استمرارا لحملة اختطافات نفذتها في شهري يونيو ويوليو الماضيين وطالت عشرات الموظفين الأمميين والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كانت قد اختطفت آخرين إضافة إلى موظفين في السفارة الأمريكية عامي 2021 و2023. (النهاية)
س ن ص / ط م ا
MENAFN25012025000071011013ID1109128893
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