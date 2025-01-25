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اليمن يدين اختطاف ميليشيات الحوثي 13 موظفا محليا

1/25/2025 2:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 25 - 1 (كونا) -- دانت الحكومة اليمنية بشدة اليوم السبت إقدام ميليشيات الحوثي على اختطاف 13 موظفا محليا يعملون في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "إن استمرار حملات الاعتقالات يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويشكل تهديدا لحياة وأمن هؤلاء الموظفين".
وأضاف البيان أن "الميليشيات الحوثية تمارس سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته بمن فيهم موظفو المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات لليمنيين".
ولفت إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الميليشيات الحوثية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية.
ودعا إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة والإفراج الفوري وغير المشروط عمن تم احتجازهم يوم الخميس الماضي وكذلك المختطفون منذ عامي 2021 و2024.
وجدد البيان مطالبة الأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية نقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق من دون تمييز أو عراقيل.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة إيقاف عمل وتحركات جميع مكاتبها ومنظماتها العاملة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في أعقاب حملة اختطافات جديدة ومستمرة طالت العديد من موظفيها الأول من أمس الخميس وطلبت من العاملين كافة معها التزام منازلهم وعدم مغادرتها في أي مهام إلا بإذن.
وتأتي الحملة الحوثية الجديدة استمرارا لحملة اختطافات نفذتها في شهري يونيو ويوليو الماضيين وطالت عشرات الموظفين الأمميين والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كانت قد اختطفت آخرين إضافة إلى موظفين في السفارة الأمريكية عامي 2021 و2023. (النهاية)

س ن ص / ط م ا


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