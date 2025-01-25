Saturday, 25 January 2025 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الأرصاد): أمطار رعدية أحيانا وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق غدا وبعد غد

1/25/2025 2:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي خلال اليومين المقبلين ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا إضافة إلى احتمالية تكون الضباب على بعض المناطق.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس مساء اليوم السبت سيكون غائما جزئيا مع رياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة واحتمالية تكون الضباب على بعض المناطق كما ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 7 و9 درجات مئوية.
وأضاف العلي أن طقس نهار الأحد سيكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم مع تحول الرياح من شمالية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 18 و20 درجة مئوية والبحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 1 الى 6 أقدام.
وأفاد أن طقس مساء الأحد سيكون باردا وغائما مع رياح شمالية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرص لأمطار متفرقة رعدية أحيانا مع احتمالية تكون الضباب على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 7 و9 درجات مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا.
وأضاف أن نهار الاثنين سيكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى فتتراوح بين 16 و18 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.
وتوقع أن يكون الطقس مساء الاثنين باردا مع تقلص تدريجي للسحب والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة لتصل إلى 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 6 و8 درجات مئوية والبحر من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع يتراوح بين 1 و4 أقدام.(النهاية)

ز ه ر / ع س


MENAFN25012025000071011013ID1109128891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث