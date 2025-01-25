(الأرصاد): أمطار رعدية أحيانا وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق غدا وبعد غد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي خلال اليومين المقبلين ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا إضافة إلى احتمالية تكون الضباب على بعض المناطق.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس مساء اليوم السبت سيكون غائما جزئيا مع رياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة واحتمالية تكون الضباب على بعض المناطق كما ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 7 و9 درجات مئوية.
وأضاف العلي أن طقس نهار الأحد سيكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم مع تحول الرياح من شمالية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 18 و20 درجة مئوية والبحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 1 الى 6 أقدام.
وأفاد أن طقس مساء الأحد سيكون باردا وغائما مع رياح شمالية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرص لأمطار متفرقة رعدية أحيانا مع احتمالية تكون الضباب على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 7 و9 درجات مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا.
وأضاف أن نهار الاثنين سيكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى فتتراوح بين 16 و18 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بين 2 و6 أقدام.
وتوقع أن يكون الطقس مساء الاثنين باردا مع تقلص تدريجي للسحب والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة لتصل إلى 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 6 و8 درجات مئوية والبحر من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع يتراوح بين 1 و4 أقدام.(النهاية)
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