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الدوري الألماني .. (بايرن ميونيخ) يفوز ومنافسه (ليفركوزن) يكتفي بالتعادل

1/25/2025 2:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين 25 - 1 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا على نظيره (فرايبورغ) بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات المرحلة ال 19 من الدوري الألماني فيما اكتفى منافسه وحامل اللقب (باير ليفركوزن) بالتعادل مع (لايبزيغ) بهدفين لمثلهما.
وسجل هدفي الفريق البافاري هاري كين في الدقيقة ال 15 فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 54 عبر مين ـ جاي كيم.
وفي منافسات أخرى تعادل المتعثر (دورتموند) أمام (بريمن) بهدفين لمثلهما فيما هزم (أوغسبورغ) (هوفنهايم) بهدفين لهدف وفاز (ماينتس) على (شتوتغارت) بهدفين لصفر.
وكانت المرحلة ذاتها قد افتتحت أمس بتعادل (فولفسبورغ) مع (كيل).
ووفق المباريات التي أجريت حتى الآن يبقى (بايرن) في الصدارة برصيد 48 نقطة متبوعا ب (ليفركوزن) برصيد 42 نقطة و(فرانكفورت) برصيد 38 نقطة. (النهاية)

ع ن ج


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