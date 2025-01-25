الدوري الألماني .. (بايرن ميونيخ) يفوز ومنافسه (ليفركوزن) يكتفي بالتعادل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين 25 - 1 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا على نظيره (فرايبورغ) بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات المرحلة ال 19 من الدوري الألماني فيما اكتفى منافسه وحامل اللقب (باير ليفركوزن) بالتعادل مع (لايبزيغ) بهدفين لمثلهما.
وسجل هدفي الفريق البافاري هاري كين في الدقيقة ال 15 فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 54 عبر مين ـ جاي كيم.
وفي منافسات أخرى تعادل المتعثر (دورتموند) أمام (بريمن) بهدفين لمثلهما فيما هزم (أوغسبورغ) (هوفنهايم) بهدفين لهدف وفاز (ماينتس) على (شتوتغارت) بهدفين لصفر.
وكانت المرحلة ذاتها قد افتتحت أمس بتعادل (فولفسبورغ) مع (كيل).
ووفق المباريات التي أجريت حتى الآن يبقى (بايرن) في الصدارة برصيد 48 نقطة متبوعا ب (ليفركوزن) برصيد 42 نقطة و(فرانكفورت) برصيد 38 نقطة. (النهاية)
ع ن ج
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